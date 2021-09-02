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Dünya

Brüksel'de doktorlar, Covid stresiyle mücadele için hastalarına 'müze reçetesi' yazacak

02 Eylül 2021 14:26

T24 Dış Haberler

Brüksel'de 3 ay devam edecek bir deneme süreci kapsamında doktorlar, Covid-19 pandemisi nedeniyle stresli hisseden hastalarına 'müze ziyareti reçetesi' yazabilecek. 

Brugmann Hastanesi'ndeki hastalar, doktorlarının tavsiye etmesi dahilinde kanalizasyonlarla ilgili müzelerden moda müzelerine birçok devlet müzesine ücretsiz girebilecek. 

3 aylık denemeden toplanan verilerin sonucuna göre tedavi, Belçika'da daha yaygın kullanılmaya başlanılacak.

Planın sahibi Delphine Houba, Quebec, Kanada'da doktorların hastalarına 50 bedava müze ziyareti reçetesi verebilmesinden esinlendiğini söyledi. 

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