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Bruce Willis İstanbul'da

Fashionable etkinliğinin ardından Reina’da düzenlenen defileye katılması beklenen ünlü aktör Bruce Willis, İstanbul’a iki gün gecikmeyle geldi.

26 Ekim 2009 02:00

Fashionable etkinliğinin ardından Reina’da düzenlenen defileye katılması beklenen ünlü aktör Bruce Willis, İstanbul’a iki gün gecikmeyle geldi.

Özel jetlerin kullandığı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapan Willis, helikopterle konaklayacağı The Ritz Carlton’e hareket etti. Otelin yakınındaki Şişli Evlendirme Dairesi’nin helikopter pistine saat 16.05’te inen ünlü aktör, pilota teşekkür etti ve kendisini bekleyen araçla otelin garaj kapısından içeri girdi. Bu sırada otelin güvenlik görevlileri gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı ve kısa süreli bir arbede yaşandı.

Willis, Boğaz manzaralı restoranda eşi ve arkadaşlarıyla gün batımını izledi.

Akşam Fashionable organizasyonu kapsamında Missoni Defilesi’ni izleyeceği açıklanan Willis, defileye geç kaldı. Dolmabahçe’ye 21.20 sıralarında eski manken eşi Heming’le katılan Willis, sempatik hareketleriyle dikkat çekti.

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