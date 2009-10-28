Bruce tiyo verdi, Emma yarıştı

Reina'ya gelmedi bile

Bruce için etten duvarı aşmaya çalıştı!

"Fashionable İstanbul" etkinliği kapsamında düzenlenen Missoni defilesinin onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Bruce Willis ve 28 yaşındaki top model eşi Emma Heming, Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var mısın Yok musun?" yarışmasına katıldı.İstanbul Ayazağa'daki ATA Stüdyoları'nda yapılan çekimlerde Bir Dilek Tut Vakfı için yarışmacı koltuğuna oturan Heming, kutuları açtırırken sık sık eşinden yardım aldı. Eski yarışmacılar ile tek tek konuşup, kutular hakkında onların fikirlerini de alan çifte, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın atkıları hediye edildi. İki atkıyı da boynuna asan Bruce Willis, Acun Ilıcalı ile sohbeti sırasında İstanbul'un tarihi hakkında bildiklerini anlattı.Bruce Willis ve Emma Heming'in katıldığı "Var mısın Yok musun" cumartesi akşamı ekrana gelecek.Bruce Willis'in eşiyle birlikte gittiği Reina adlı gece kulübünde yemekleri beğenmeyince sinir krizi geçirip hüngür hüngür ağladığı iddia edilmişti. Mekânın işletmecisi Ali Ünal, çıkan haberlerle ilgili konuştu. Ünlü aktörün Reina'ya gelmediğini söyleyen Ünal, "Bruce Willis, Reina'ya adımını bile atmadı. Mekana bile uğramamış bir adam yemekleri nasıl beğenmeyebilir" diye konuştu.Önceki akşam sona eren 'Fashionable by İstanbul' adlı moda gösterilerini yakından takip eden Ivana Sert, hayranı olduğu Bruce Willis uğruna arbedenin ortasına düştü.Sosyetik güzel Ivana Sert; İstanbul'a gelen Bruce Willis'le tanışabilmek için etten duvarı aşma savaşı verdi. Willis ve eşi Emma Heming'in defileye gelişini yakından takip eden Ivana ve Yurdal Sert; koruma ordusu eşliğinde alana giriş yapan ünlü aktörle tanışmak için etten duvarı aşmaya çalıştı.Ayaklıgazete.com'un haberine göre; eşinin ısrarlı itmelerine rağmen Willis'in yanına yaklaşamayan Ivana Sert, kalabalıkta hayli hırpalandı. Ancak Hollywood starıyla aynı kareye girmekte kararlı olan Sert, Willis'i Ritz Carlton Oteli'nde yakaladı.