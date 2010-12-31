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Spor

BROZEK KARDEŞLER TRABZONSPOR'DA TRABZON (A.A)

31 Aralık 2010 09:25

-BROZEK KARDEŞLER TRABZONSPOR'DA TRABZON (A.A) - 31.12.2010 - Trabzonspor, Polonya'nın Wisla Krakow takımında forma giyen forvet Pawel Brozek ve ikiz kardeşi sol bek Piotr Brozek'i transfer etti. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, transfer için Polonya'ya giden yönetim kurulu üyesi Tuncay Bekiroğlu'nun, oyuncular ve kulüpleriyle masaya oturduğu belirtildi.  Açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından tarafların kesin olarak anlaşmaya vardığı belirtilerek, ''Anlaşmanın ardından Brozeklerle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzalandı'' ifadesi kullanıldı.

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