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Spor

BROZEK KARDEŞLER TRABZONSPOR YOLUNDA TRABZON (A.A)

30 Aralık 2010 17:48

-BROZEK KARDEŞLER TRABZONSPOR YOLUNDA TRABZON (A.A) -  30.12.2010 - Trabzonspor, Polonya'nın Wisla Krakow takımında forma giyen forvet Pawel Brozek ve ikiz kardeşi sol bek Piotr Brozek ile büyük ölçüde anlaştı. Asbaşkan Nevzat Şakar, devre arasında takıma takviye yapmak için çalıştıklarını belirterek, ''Arkadaşlarımız hem Brozek kardeşlerle hem de oynadıkları takımla görüştü. Görüşmeler sonucunda Brozek kardeşlerle büyük oranda anlaşma sağlandı. Küçük detaylar var. Bu detayların en kısa sürede giderileceğine inanıyoruz'' dedi. Anlaşma sağlanması halinde Brozek kardeşlerin 4 Ocak Salı günü bordo-mavili takımın Antalya'daki kampına katılacağı, resmi imzaların burada atılacağı öğrenildi.

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