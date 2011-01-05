-BROZEK KARDEŞLER İLE MEHMET ÇAKIR İMZALADI BELEK (A.A) - 05.01.2011 - Trabzonspor, yeni transferleri Polonyalı Brozek kardeşler ve Mehmet Çakır ile sözleşme imzaladı. Gloria Golf Oteli Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Tuncay Bekiroğlu ve Temel Soyyiğit'in de katıldığı imza töreninde forvet Pawel Brozek ve sol kanat oyuncusu Piotr Brozek 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3,5 yıl, forvet Mehmet Çakır ile de 2,5 yıllık sözleşme yapıldı. Pawel Brozek, şampiyonluk mücadelesi yapan bir takıma transfer olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, ''Şu anda başa güreşen bir takıma gelmenin heyecanını yaşıyoruz. Bizden beklenen faydayı sağlayacağımızı umuyorum, bu duygular içindeyim'' diye konuştu. Piotr Brozek de ikiz kardeşi gibi Trabzonspor'a transferinden mutluluk duyduğunu kaydederek, ''Gerek Szymkowiak'tan gerek Glowacki'den çok iyi şeyler duymuştum. Şimdi bu kulübün yararı için elimden gelen her şeyi layıkıyla yapmaya çalışacağım'' dedi. Mehmet Çakır ise imza töreninde yaptığı açıklamada, ''Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için çok mutluyum. Beni bu camiaya takıma layık gören bana güvenenleri mahcup etmeden elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah attığımız bu imzanın, hem benim hem de Trabzonspor açısından hayırlı olmasını diliyorum'' şeklinde konuştu. İmza töreninde Mehmet Çakır 88, Pawel Brozek 32 ve Piotr Brozek de 14 numaralı formasıyla yer aldılar. Transferleri gerçekleştiren yönetim kurulu üyesi Bekiroğlu, teknik heyetin titiz çalışmalar sonrasında belirlediği 3 değerli oyuncuyu Trabzonspor kadrosuna kattıklarını ifade ederek, ''Takımımıza ciddi katkılar sağlayacağına olan inancımız çok büyük. Camiamıza, Trabzonsporumuza hayırlı olmasını diliyorum. Kendilerine de başarılar diliyorum'' dedi. -''DIŞARIYA AÇILMAKTA BİRAZ RÖTAR YAPTIK''- Pawel Brozek, yurt dışına açılmak için neden bu kadar bekledikleri sorusuna verdiği yanıtta, ''Wisla Krakow kulübü de Trabzonspor gibi büyük amaçlar için mücadele eden bir kulüp. Çok zaman geçirdik o kulüpte. Hem benim hem kardeşimin ailevi nedenleri vardı. Dışarıya açılmakta biraz rötar yaptık'' diye konuştu. Yönetici Bekiroğlu, Pawel'in ifadelerinden sonra araya ''Geç kalmış sayılmazlar 27 yaşındalar'' dedi.