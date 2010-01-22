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Dünya

Brown'dan Talat'a 'Orams davası' telefonu

22 Ocak 2010 19:03

Birleşik Krallık Başbakanı Gordon Brown, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ı telefonla arayarak, Kıbrıs müzakere sürecine desteğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Talat da, İngiliz İstinaf Mahkemesinin Orams davasına ilişkin nihai kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
KKTC Cumhurbaşkanlığı makamından verilen bilgiye göre, Gordon Brown, saat 13.00 sıralarında Cumhurbaşkanı Talat'ı telefonla aradı ve devam eden Kıbrıs görüşme sürecine desteğini belirtti.

Brown ayrıca, müzakerelerin olumlu sonuca varması için Birleşik Krallık'ın üzerine düşeni yapmaya kararlı olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Talat'ın ise, Orams davasının sonucundan duyduğu hayal kırıklığını ve bunun müzakere sürecine zararlarını Brown'a aktardığı öğrenildi.

Talat, Brown'la telefon görüşmesinde, müzakere sürecinin başarıya ulaşması için Rum tarafının motive edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

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