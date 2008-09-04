T24 LogoT24 Logo
Dünya

Brown: Petrol diktatörlüğünü bitireceğiz

İngiltere'de halkın geleceğe dair güvensizliği, hükümete bakışını etkileyince, Başbakan Brown, alternatif enerji için söz verdi

04 Eylül 2008 03:00

İngiltere Başbakanı Gordon Brown, ülkeyi "petrol diktatörlüğünden" kurtarma sözü verdi. 

Glasgow kentinde İngiliz Endüstrisi Konfederasyonu'nda, halkın ekonomik gerileme karşısındaki hoşnutsuzluğunu giderebilmek ve hükümetin popülaritesindeki kaybı önlemek amacıyla yaptığı konuşmasında Gordon Brown, "Ülkeyi petrol diktatörlüğünden kurtarmak için bugün yeni bir hedef belirliyorum" dedi.

Kaynakları kullanma biçiminde bir yenilik çağrısında bulunan İngiltere İşçi Partisi lideri ve başbakan Brown, enerjide daha çok verimlilik ve enerji kaynakları sağlanmasında artan bir güvenliğin yolunun, İngiltere'nin petrole bağımlılığını azaltılması ve daha az kirleten bir ekonominin yaratılmasından geçtiğini bildirdi.

Halkın artan endişelerini gidermek amacıyla ikinci kez girişimde bulunduğu belirtilen eski maliye bakanı Brown, 2020'ye dek İngiltere'nin "kara altın" tüketiminin, ülkenin zenginliğini geriletmeden yüzde 20 azalacağını belirtti.

Bunun için ülkenin kuzeybatı açıklarında yeni bir rüzgâr enerjisi merkezinin kurulmasının onaylandığını ve Barrow-in-Furness'taki bu merkezin "İngiltere'nin en büyüklerinden biri" olacağını kaydetti.

Brown, ulaşımda elektrikle çalışan araçlarının rolünü yaygınlaştırmak için de "önemli bir pilot programın" başlatılacağını ilan etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24