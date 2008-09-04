Brown: Petrol diktatörlüğünü bitireceğiz

İngiltere Başbakanı Gordon Brown, ülkeyi "petrol diktatörlüğünden" kurtarma sözü verdi.



Glasgow kentinde İngiliz Endüstrisi Konfederasyonu'nda, halkın ekonomik gerileme karşısındaki hoşnutsuzluğunu giderebilmek ve hükümetin popülaritesindeki kaybı önlemek amacıyla yaptığı konuşmasında Gordon Brown, "Ülkeyi petrol diktatörlüğünden kurtarmak için bugün yeni bir hedef belirliyorum" dedi.

Kaynakları kullanma biçiminde bir yenilik çağrısında bulunan İngiltere İşçi Partisi lideri ve başbakan Brown, enerjide daha çok verimlilik ve enerji kaynakları sağlanmasında artan bir güvenliğin yolunun, İngiltere'nin petrole bağımlılığını azaltılması ve daha az kirleten bir ekonominin yaratılmasından geçtiğini bildirdi.

Halkın artan endişelerini gidermek amacıyla ikinci kez girişimde bulunduğu belirtilen eski maliye bakanı Brown, 2020'ye dek İngiltere'nin "kara altın" tüketiminin, ülkenin zenginliğini geriletmeden yüzde 20 azalacağını belirtti.

Bunun için ülkenin kuzeybatı açıklarında yeni bir rüzgâr enerjisi merkezinin kurulmasının onaylandığını ve Barrow-in-Furness'taki bu merkezin "İngiltere'nin en büyüklerinden biri" olacağını kaydetti.

Brown, ulaşımda elektrikle çalışan araçlarının rolünü yaygınlaştırmak için de "önemli bir pilot programın" başlatılacağını ilan etti.