Brown önce büyük gaf yaptı sonra özür diledi

T24- Yaka mikrofonunun açık olduğunu unutan İngiltere Başbakanı Gordon Brown'un, dün sokakta kendisiyle sohbet eden İşçi Partili emekli bir kadın hakkında ''dar kafalı bir kadın'' yorumunu yapması seçim kampanyasını gölgeledi. BBC yayınında sesi kendisine dinletilen Brown özür diledi.



İngiltere'de 6 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesinde başbakanlığa aday üç ana rakip bu akşam üçüncü ve son kez televizyonda canlı yayımlanacak açık oturumunda kozlarını paylaşıyor.



İktidardaki İşçi Partisi'nin lideri Gordon Brown, ana muhalefetteki Muhafazakarların genel başkanı David Cameron ve ilk iki televizyon tartışmasındaki performansıyla anketlerde sürpriz bir çıkış yapan üçüncü büyük parti Liberal Demokratların temsilcisi Nick Clegg, bu akşam ekranlarda İngiltere ekonomisini tartışacak.

Fakat televizyon tartışması bir yana, Başbakan Gordon Brown'un dün yaptığı gafın sandıkları etkileyip etkilemeyeceği bugün daha çok merak konusu.

Yaka mikrofonunun açık olduğunu unutan Gordon Brown, dün sokakta kendisiyle sohbet eden İşçi Partili emekli bir kadından ayrıldıktan sonra yanındaki yardımcısına ''dar kafalı bir kadın'' yorumunu yaptı.

Rochdale kentinde Gordon Brown ile sohbet eden Gillian Duffy, sadık bir İşçi Partili olduğunu anlattıktan sonra konuyu göçmenlere getirmiş ve Doğu Avrupa'dan İngiltere'ye çok fazla sayıda kişinin göç ettiğinden şikayetçi olmuştu.

Ben pişmanlık yaşayan bir günahkarım. Bazen söylemek istemediğiniz şeyleri söylersiniz; bazen yanlışlıkla bazen de söyler söylemez çabucak düzeltmek istediğiniz şeyleri.

Brown, Avrupa Birliği ülkeleri içinde işçi hareketinin İngiltere'den diğer ülkelere doğru da cereyan ettiğini söyleyerek, Gillian Duffy ile sohbetini gülerek dostane bir havada sona erdirdi.

Özür diledi

Ancak üzerindeki yaka mikrofonunun açık olduğunu unutan Gordon Brown'un bindiği arabada Gillian Duffy'yi "bağnaz" diye küçümsemesi kayıtlara geçti.

Dün BBC radyosuna konuk olduğu sırada ses kaydı kendisine dinletilen Gordon Brown, derhal özür diledi.

Tekrar Rochdale'e giderek Gillian Duffy'yi evinde ziyaret eden ve özrünü şahsen ileten Gordon Brown, İşçi Partisi üyelerine de yazılı bir mesajla yaptığı gaftan dolayı özür dilediğini bildirdi.

Fakat gaf haberi dün televizyonlarda manşete otururken bugün gazetelerin ön sayfalarında da aynı konu geniş biçimde yer alıyor.

BBC siyaset editörü Nick Robinson, Gillian Duffy olayının sandıklara nasıl yansıyacağını kestirmenin şu an zor olduğunu; ancak anketlerde umduğu başarı grafiğini yakalayamayan Gordon Brown'un pot kırarak konumunu düzeltemeyeceğinin da açıkça görüldüğünü söylüyor.

Gordon Brown, bu olaydan önce anketlerde Muhafazakar liderin ardından gidiyor ve kimilerinde Liberal Demokratların da arkasına düşmüş görünüyordu.