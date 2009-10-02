Broos: Oyundan memnunum

Süper Lig'in 8. hafta açılış maçında, evinde Gaziantepspor'la 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Hugo Broos, maçtan sonra şöyle konuştu:



"Bol gol pozisyonu, bir penaltı ve maçı kazanamadık. Çünkü gol atamadık. Her defasında bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu hafta da bol gol pozisyonu bulduk ancak gol atamayınca maçı kazanamıyorsunuz." Tecrübeli teknik adam, oyundan memnun olduğunu dile getirerek, "Özellikle gol pozisyonu bazında oyundan çok memnunum. Bu kadar pozisyonu başka hiç bir maçta bulamazsınız fakat gol atmamız gerek" dedi.

