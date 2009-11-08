Broos: Egemenliği bizde olan maçı kaybettik

Trabzonspor Teknik Direktörü Hugo Broos, bütün egemenliği kendilerinde olan maçı kaybettiklerini söyledi.

Broos, 2-0 yenilgileriyle sona eren maçın değerlendirmesini kısa yapacağını belirterek, ''Çok büyük adaletisizlikle karşı karşıya kaldık. Maç boyunca oyunun kontrolü bizdeydi. Birçok gol pozisyonu yakalıyoruz, ama bunu bazen gole çeviremiyoruz. Bugün de bunun bedelini ödedik'' dedi.

Maçın son 5 dakikasında oyunu iyice riske attıklarını ve Beşiktaş'ın alan ve pozisyonlar bulduğunu ifade eden Broos, ''Bütün egemenliği bizde olan maçı kaybetmiş olduk. Bu da adil bir şey değil'' diye konuştu.

Broos, son vuruşlarda etkili olamadıklarını yineleyerek, şöyle devam etti:

''Galatasaray maçında öne geçme fırsatı bulduk, değerlendiremedik. Gaziantep'e karşı 7 pozisyon bulup kazanamadık, böyle başka maçlar da sayabilirim. Bu kadar dönüm maçlarında gol pozisyonları yakaladın mı değerlendirmeniz gerekiyor. Biz de bundan şikayetçiyiz. Beşiktaş, 5 savunmacıyla oynadı. Bu demek değil ki taktikleri yaradı. Hakan maçın adamı oldu. Umut ve Gökhan'a güvenmemiz, hala sabır göstermemiz gerekiyor. Onlar bizim elimizdeki hücumcular. Kötü oynamaya hakları var. Onları saf dışı bırakırsak, elimizde başka hangi hücumcu var. Onlara sabır göstermeliyiz. Bir önceki maçları onların sayesinde kazanmıştık.''

Broos, bir gazetecinin ''istifa konusunda durumunuzu gözden geçirecek misiniz?'' şeklindeki sorusuna ''hayır'' yanıtını verdi.

Broos, Gabriç'in performansına ilişkin olarak ise ''Her zamanki gibi iyi oynamadı diye oyuncu hakkında şüphe etmek doğru olmaz. Her oyuncunun iyi ve zor günleri vardır. O da bugün zor günlerden birini yaşadı. Bir seferde değerlendirme yapmak doğru olmaz'' diye konuştu.

-DENİZLİ'NİN AÇIKLAMALARI-

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise takımın ruh halini düzeltmek için ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Denizli, Türkiye'nin iç sahada en güçlü oynayan takımlarından biriyle kendileri açısından elverişli olmayan ortamda maç oynadıklarını belirterek, ''Burada alınacak üç puanın özellikle ilerleyen haftalarda ne denli önemli olduğu, yarışmayı izleyenler tarafından takip edilecek'' dedi.

Trabzon'un baskısı altında geçen bir maç oynandığını ifade eden Denizli, şöyle devam etti:

''Bunu bekliyorduk. Burada kazanmayı amaçlayan oyun düşüncemiz, Beşiktaş'ın 1 yıldır sahaya yansıtmaya çalıştığı oyun anlayışından uzaktı. Maç öncesi de böyle bir oyun olacağını düşünüyorduk. Trabzonspor, Kayserispor maçında 1-0 yenik duruma düştükten sonra büyük çıkış göstererek kazanmıştı. Bizim Wolsfburg maçından sonraki ruh hali Beşiktaş aleyhine durumdu. Burada kaybetsek ileride onarılması zor durumlar ortaya çıkabilirdi. Bugün biraz sıkıntı yaşayarak kazanmayı öğrendik.''

Özellikle oyunun son çeyreğinde Trabzonspor karşısında yakalayabilecekleri en güzel pozisyonları yakaladıklarını kaydeden Denizli, ''Bobo golü bir önceki pozisyonda atsa maçı daha erken lehimize çevirebilirdik. Bütün bunları değerlendirirken Trabzonspor'a gayet tabii haksızlık etmiyoruz. Bu maçta her türlü skor ortaya çıkabilirdi. Takımın ruh halini düzeltmek için üç puana büyük ihtiyaç vardı. Bunu başardık. Bazı futbolcularımız başarı çizgisinin oldukça üzerine çıktı, bazıları oldukça altında kaldılar. Takım halinde farklı bir görüntü verdik'' diye konuştu.

Geçen yıl ligin ilk yarısını 28 puanla kapadıklarını anımsatan Denizli, ''Beşiktaş, bu kez 24 puan ve önünde kazanabileceği 15 puan daha var. Sıkıntı şu. Son haftalarda futbolcularım huzur ortamında futbol oynayamıyor. Kendilerine en büyük güç veren desteklerinden yoksun. Futbolcu için yaşanabilecek en kötü ortam. Bir an önce bu ortamdan çıkmak lazım. Beşiktaş onları mutlu edecektir'' ifadesini kullandı.

Denizli, bir gazetecinin ''Geçen yıl daha önceden 26. haftalarda lider olabileceğiniz yönünde açıklamalarınız vardı. Yine böyle bir şey söyleyebilir misiniz?'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Bir şey hissedersem söylerim. Söylerim. Söyleriz, onu da söyleriz' yanıtını verdi.

Denizli, kaleci Hakan Arıkan'ın bugün son derece başarılı olduğunu ve başarılı futbolunu uzun süre devam ettireceğini kaydetti.