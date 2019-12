-BROOKS İDDİALARI YALANLADI LONDRA (A.A) - 19.07.2011 - İngiltere'de telekulak skandalında adı geçen "News of the World" gazetesinin eski editörü ve "News International" şirketinin eski üst yöneticisi (CEO) Rebekah Brooks, telekulak iddialarının "nefret uyandırıcı" olduğunu belirtirken, Başbakan David Cameron'la yakın ilişkisi olduğu iddialarını yalanladı. Brooks, medya patronu Rupert Murdoch ve oğlu James Murdoch'ın ardından, İngiliz parlamentosunun Kültür, Medya ve Spor Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren soruşturmada Brooks özellikle editörü olduğu dönemde telefonlarına bırakılan mesajların gazete tarafından dinlendiği iddia edilen, 9 yıl önce öldürülen 13 yaşındaki Milly Dowler'la ilgili sorulara yanıt verdi. Brooks gazetenin bilgi edinmek için özel dedektif kullanıp kullanmadığı sorusuna, "News of the World diğer gazeteler gibi özel dedektifler kullandı" cevabını verdi. Polise bilgi için "ödeme yapılmasına hiçbir zaman onay vermediğini" söyleyen Brooks, polisten ücret karşılığı olmaksızın bilgi edindiklerini vurguladı. Milly Dowler'ın telefonlarına bırakılan sesli mesajların gazete tarafından dinlendiği ve bazılarının daha fazla mesaj gelmesi için silindiği iddiasını, "iki hafta önce, skandal patlak verdiğinde öğrendiğini" iddia eden Brooks, iddiaların hemen ardından Dowler'ın ailesine bir özür mektubu yazdığını söyledi. Dowler'ın telefonuna bırakılan sesli mesajların dinlenmesini "nefret uyandırıcı" olarak tanımlayan Brooks, konuya ilişkin her detayın ve iddianın soruşturulacağını ifade etti. Rebekah Brooks ayrıca, telekulak skandalının ardından "News International"ın "hızlı ve kararlı" bir şekilde hareket ettiğini söyledi. Brooks İngiliz parlamenterlerin, İngiltere Başbakanı David Cameron'la "yakın ilişkisi olduğu" iddialarına da yanıt verdi. Cameron geçen yıl Başbakan olduktan sonra, Başbakanlığa hiç gitmediğini ifade eden Brooks, Gordon Brown'un Başbakanlığı sırasında 6 kez, Tony Blair'in Başbakanlığı sırasında da 7-8 kez Başbakanlık'ı ziyaret ettiğini anlattı. Rebekah Brooks iddia edildiği gibi "Başbakan Cameron'la at binmeye hiç gitmediğini" ve gazetenin eski editörlerinden Andy Coulson'ı iletişim danışmanı olarak işe almasını Cameron'a tavsiye etmediğini kaydetti. Brooks, 2000-2003 yılları arasında telekulak skandalı nedeniyle kapatılan "News of the World" gazetesinin editörlüğünü yaptı. Bu arada, bugün parlamentonun İçişleri Komisyonunda da dün ve önceki gün art arda görevlerinden istifa eden Londra Emniyet Müdürü Sir Paul Stephenson ve Yardımcısı John Yates'e sorular yöneltildi. Stephenson, gazetenin eski editörlerinden ve telekulak skandalına karıştığı için sorgulanan Neil Wallis'in şirketinden halka ilişkiler danışmanlık hizmeti aldığı için eleştiriliyordu. Stephenson'ın yine Wallis'in danışmanlığını yaptığı lüks bir kaplıcada ücretsiz tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Ücretsiz tedavi görmesinin "uygun olup olmadığı" sorusuna Stephenson, "Uygunsuz olduğunu düşünmüyorum, bir aile dostum sayesinde orada tedavi gördüm. Wallis'in burayla bağlantılı olması şansızlık ve açıkçası bağlantısını duyduğumda çok şaşırdım" dedi. Soruşturmanın bir parçası olmamasına rağmen neden istifa ettiği sorusuna Stephenson, telekulak skandalıyla ilişkili olduğuna dair "dikkat dağıtıcı" hikayeler nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığı yanıtını verdi. Stephenson, 2009 yılında görev başına geldiğinde telefon dinleme skandalının gündemdeki öncelikli konular arasında yer almadığını da kaydetti. 2009 yılında "News of the World" ile ilgili soruşturmanın yeniden açılmaması kararını veren, Londra Emniyet Müdür Yardımcısı John Yates de ifadesinde bu kararıyla ilgili, "O zaman, şimdi bildiklerimi bilseydim, farklı bir karar verirdim ve geldiğimiz bu noktada olmazdık" dedi.