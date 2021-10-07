Brooklyn Nets, aşı olmayı reddeden Kyrie Irving ile ilgili karar aşamasında

ABD'de eyaletlerin kendi sağlık kurullarının aldığı aşı kuralları Brooklyn Nets'i Kyrie Irving ile ilgili bir tercih yapmaya itiyor. Yıldız oyuncuyla ilgili sezon boyu oynatmama ve takas ihtimalleri gündemde.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı ekiplerinden Brooklyn Nets, aşı olmayan Kyrie Irving ile ilgili karar vermeye çalışıyor. New York yerel kurallarıne göre aşı olmayanların etkinlik girişlerine izin verilmezken, bu kural çalışanları da kapsıyor ve Irving aşı olmadığı takdirde New York'ta maça çıkamayacak.

Bu konuda Irving ile görüşen Brooklyn yetkilileri, Irving'in aşı olmama kararının değişmediğini öğrendi. Bunun üzerine bir planlama yapmaya çalışan takımda birkaç opsiyon masada. İlk olarak Irving'in hiçbir ev sahibi maçta, veya aynı kuralın geçerli olduğu San Francisco'da maça çıkmadan sadece uygun deplasman maçlarında, yani part-time çalışan olarak oynaması. Bir diğer opsiyon takımda sürekliliği sağlamak adına All-Star oyun kurucuyu sezon boyu oynatmamakken, son olarak da bu problemi tamamen ortadan kaldırmak için 29 yaşındaki oyuncunun takımdan takaslanması.

Irving, mevcut kontratı ile Brooklyn'de kaldığı takdirde yapılan anlaşmaya göre aşı olmadığından dolayı oynayamadığı her maç için 380 bin dolar kadar bir tutar maaşından eksilecek. Irving'in bu sezon kazanacağı normal tutar ise 35.3 milyon dolar.

Irving, geçtiğimiz sezonu 26.9 sayı ve 6.1 asist ortalamaları ile tamamlamıştı.