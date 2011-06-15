Bronzlaşma sevdası kanser riskini arttırıyor!

T24 - Yaz ayları ile birlikte kısa sürede bronzlaşmak isteyenler ve dört mevsim bronz kalmayı sevenlerin tercih ettiği Solaryum’un yan etkileri tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Uzun süreli ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalmak, kişilerde erken yaşlanma, ciltte deformasyon, leke ve cilt kanseri riskinin arttırıyor.



“Floresan lambalar, spotlar, tasarruflu ampuller, bilgisayar ekranları gibi suni UV kaynaklarının da özellikle deri ve göz sağlığımızı olumsuz etkileyebileceği” dikkat çeken Bayındır Hastanesi Kavaklıdere Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslı Kaptanoğlu, kısa sürede bronzlaşma isteği olanlar ve dört mevsim bronz kalmak isteyenlerin tercih ettiği Solaryum’un tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.



Son yıllarda özellikle gençler tarafından büyük ilgi gören solaryum salonlarının kansere davetiye çıkardığını ifade eden Kaptanoğlu, “Solaryum makineleri, ultraviyole (UV) ışını üreten lambalardan oluşan yapay bronzlaştırıcılardır. Suni UV lambaları da güneş ışınlarına göre 26 kat daha fazla zararlı ışınlar içerir. Solaryum kronik güneş etkileri olan foto yaşlanma ve deri kanseri oluşumuna neden olur. Küçük yaşta Solaryum’a girmenin zararlı etkileri uzun vadede ortaya çıkmakta olup; cildin yaşlanmasını hızlandırdığı, direncini kaybettirdiği, yanıklara, deri kanseri ve gözde katarakta yol açtığı tespit edilmiştir” dedi.



Solaryumdan ölçülü olmak kaydıyla yararlanılabileceğini ancak hassas ciltlerde Solaryum’un, uzmanların denetimi altında ve daha sınırlı süre uygulanması gerekli olduğunu vurgulayan Kaptanoğlu, “Bronzlaşma tutkusu kısa sürede çok cazip görülse bile uzun dönemde güzelliğin en büyük düşmanıdır” dedi.







