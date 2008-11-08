'Bronz Obama' gerilimi tatlıya bağlandı

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, ABD'nin yeni başkanı Barack Obama hakkında yaptığı, "Genç, yakışıklı ve bronz tenli" değerlendirmesinin yarattığı gerilim, aralarındaki telefon görüşmesiyle sona erdi.



İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Obama'nın Başbakan Silvio Berlusconi'yi telefonla aradığı belirtildi. Açıklamada, ``İtalya ve ABD arasındaki işbirliğine dayalı yakın ilişkiyi onaylayan oldukça uzun ve samimi bir konuşma oldu'' denildi. Obama'nın, Berlusconi'yi Chicago'da yaptığı ilk basın toplantısı ardından aradığı belirtildi. Obama'nın aramasıyla iki gün süren `gerilim' de sona ermiş oldu.



'Kabare şakaları olmaz'



Berlusconi'nin, Rusya'da bulunduğu sırada Obama ile ilgili ``Genç, yakışıklı ve bronz tenli'' değerlendirmesi İtalya'da bomba etkisi yaratırken, muhalefetteki Demokratik Parti lideri Walter Veltroni, ``Berlusconi'nin konuşması, ülkemizin uluslararası imajını sekteye uğratıyor. Kabere şakalarıyla, ABD'nin yeni başkanına saygısızlık edemez'' demişti.



'Tanrı bizi embesillerden korusun'



Berlusconi bu sözlerin de altında kalmayarak muhalefet kanadına ``Tanrı, bizi embesillerden korusun. Gerçekten söylediklerimin hoş olmadığını düşünen var mı? Nasıl olur da söylediklerimi iltifat olarak değil de negatif algılarlar'' açıklamasıyla tepkileri daha fazla üzerine çekmişti.



İtalyanlar isyan etti



Öğleden sonra Berlusconi'nin yaptığı şaka nedeniyle Obama'nın ilk arayacağı ülkeler arasında İtalya'nın olmayacağı yorumları yapıldı. Roma'da bir grup İtalyan ellerinde `Obama'dan özür dile', `ABD, Obama'ya sahip, niye bizde Berlusconi var?' yazılı dövizler taşıyarak gösteri yaptı. Bu arada gün boyunca New York Times'ın internet sayfasında Berlusconi aleyhinde 60 sayfalık yorum yeraldı. Brüksel'de yapılan AB toplantısı ardından basın açıklamasında bulunan Berlusconi, ABD'li bir gazetecinin, ``Neden Obama'dan özür dilemiyorsunuz?'' sorusuna, ``Lütfen siz İtalya'dan özür dileyin. Bunun anlamı; kendinizi embesiller listesine dahil edin'' yanıtı verdi.

