Brokoliyi kaynatmayın!

Brokoli, Brüksel lahanası ve aynı familyadan olan sebzeler; kansere karşı faydalı olduğu bilinen ve 'glucosinolates' adı verilen maddeleri ihtiva eder. Ancak kaynatılarak pişirilmeleri halinde bu maddelerin yaklaşık yüzde 80'i suya geçerek heba olur.



Sabah’ta yayımlanan habere göre; Warwick Üniversitesi'nde yapılan araştırmada; brokolinin 30 dakika haşlanması halinde glucosinolates miktarının yüzde 77, 10 dakika haşlanması durumunda ise yarısının azaldığı tespit edildi. Sebze tüketiminden azami faydayı sağlayabilmek için sebzenin buharda pişirilmesi öneriliyor.

