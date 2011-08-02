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Kültür-Sanat

Broadway'de bir Türk kızı

1.5 yıldır ABD’de yaşayan Temi Hason, Spring’s Awakening isimli Broadway müzikalinin tek Türk oyuncusu.

02 Ağustos 2011 03:00

T24 - ABD’de 1.5 yıldır yaşayan Temi Hason, Spring’s Awakening isimli Broadway müzikalinin tek Türk oyuncusu. Çello ve müzikal aşığı genç sanatçıyı önümüzdeki yıl bir filmde başrolde göreceğiz.

Brodway’de sahnelenen gençliğin sorunlarını anlatan Spring’s Awakening müzikalinin Türk oyuncusu 23 yaşındaki Temi Hason, müziğe lisede konservatuar okuyarak başladı.

Konservatuardaki ilk yılından itibaren çello dersleri alan Hason liseden sonra Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’ne girdi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra New York Film Academy’ye girdi.
 
Spring’s Awakening’de rol kapmak için çok çalıştığını söyleyen Hason “Ana kahramanın kardeşi rolünü, sanırım bana ve oyunculuğuma uygun olduğunu düşündüler. Ancak onları o şekilde düşündürtmek için gösterdiğim çabayı da unutmamak gerekir” diyor.

Önümüzdeki yıl Hason’u bir konser piyanistinin hayatındaki zorlukları konu alacak olan bir filmde başrol oyuncusu olarak izleyeceğiz.

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