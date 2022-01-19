Britney Spears'tan kardeşine uyarı: Kitabının tanıtım sürecinde benim hakkımda konuşmayı bırak

Şarkıcı Britney Spears, kardeşi Jamie Lynn Spears’ın yeni çıkan kitabının tanıtım sürecinde kendisi hakkında “aşağılayıcı” açıklamalar yapmayı sürdürmesi durumunda dava açacağını söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, babasının 13 yıl süren vasiliğine karşı verdiği hukuk savaşını kazanan ve özgürlüğüne kavuşan şarkıcı Britney Spears, bu kez de kardeşi Jamie Lynn Spears ile sorunlar yaşamaya başladı.

Jamie Lynn Spears, çıkacak yeni kitabını tanıtmak için katıldığı programda iki kardeşin ilişkisine ilişkin özel açıklamalarda bulunmuştu. Jamie Lynn, kendisini Britney’nin ‘en büyük destekçisi’ olarak tanıtmıştı.

Öte yandan Jamie Lynn’in ablasını kitapta “paranoyak, değişken” olarak tanımladığı ortaya çıktı.

Bir podcast programına da katılan Jamie Lynn Spears, ablasının 2002 yılında “değişmeye başladığını” söyleyerek yaşadıkları bazı özel olayları anlattı.

Britney Spears, kardeşinin basına yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğunu söyledi ve yalanladı.

Britney Spears’ın avukatı Matthew Rosengart tarafından yayımlanan açıklamada, Jamie Lynn’in çıkacak kitabında yanlış bilgiler olduğunu söyledi. Avukat, Britney’nin kardeşini “maddi kazanç için kendisini istismar etmekle” suçladığını da belirtti.

Avukat, Jamie Lynn Spears’ın “Britney hakkında değil” diyerek vurguladığı kitabın tanıtımı için şarkıcının ismini kullanmayı bırakmasını istedi.