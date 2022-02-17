Britney Spears, konuşma yapması için ABD Kongresi'ne davet edildi

Kongre Üyesi Charlie Crist ve Eric Swalwell, Spears ve avukatını 'tarihi zaferi' için tebrik ettikten sonra "Nihayet Kasım ayında vesayet sürecinizi tamamen sona erdirebildiğiniz için mutlu olduğumuzu söylemeye gerek yok. Adalete giden yolculuğunuz, vasilik süreci tarafından uygunsuz bir şekilde susturulan birçok kişiye ilham verecek ve onları güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Davet mektubunu Instagram hesabından paylaşan ve 'mektubu aylar önce aldığını' söyleyen Spears, 'gurur duyduğunu ancak henüz iyileşme aşamasında olduğunu' söyledi. Spears, “Mektup sayesinde, hayatımda ilk kez duyulduğumu ve önemli olduğumu hissettim" dedi.

"Empati gösteren insanları bulmak gerçekten zor"

"Ailenin sana karşı olduğu bir dünyada, bunu anlayan ve empati gösteren insanları bulmak gerçekten zor" diyen Spears ayrıca, Kongre'ye davet nedeniyle teşekkür etti ve "Yine, her şeyin berbat olduğunu kabul eden ilk kişi olmama rağmen burada kurban olmaya gelmedim. Çok korkmuştum ve hiçbir şey kendi ailenizin size yaptıklarını yapmasından daha kötü olamaz. Güvenebileceğim sevimli arkadaşlarımdan oluşan küçük bir çevrem olduğu için şanslıyım" ifadelerini kullandı.