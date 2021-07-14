Britney Spears'ın babasının vasiliğini kaldırmak için verdiği hukuk mücadelesinde bir duruşma da bugün

Şarkıcı Britney Spears’ın babasının vasilik durumunun sonlanması için verdiği hukuk mücadelesinin bir duruşması da bugün görülecek. Geçen ay Britney Spears’ın mahkemede verdiği ses getiren ifadenin ardından bu duruşmanın dava için kritik bir önemi olabileceği belirtiliyor.

Şarkıcı Spears’ın geçen hafta mahkemeye verdiği “Hayatımı geri istiyorum” mesajı veren ifadesinin ardından menajeri ve mahkemenin atadığı avukatı Samuel D. Ingham görevlerinden ayrılmıştı. Spears’ın varlık yönetimini yapan Bessemer Trust isimli şirket de beraber çalışmayı bırakma kararı almıştı. Şarkıcının babası James Spears, mahkemeden kızının iddialarının araştırılması için bir dilekçe sunmuştu.

Duruşma yerel saatle 1.30’da Los Angeles Yüksek Mahkemesi’nde görülecek. Spears’ın mahkemede bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor.

Bu duruşmanın gündemi, Spears’ın dava sürecinin devamı için kendi avukatını seçmesine izin verilip verilmeyeceği. Spears, vasilik durumu nedeniyle kendi avukatını özgürce seçemiyor.

Britney Spears'ın vasilik davası

Spears, geçen ay mahkemede ifade verdiğinde vasiliği sonlandırmak için bir dilekçe verebileceğini “bilmediğini” söylemişti. Spears’ın avukatının bu konuda eksik bilgi verdiğine ilişkin sour işaretleri oluşmuştu. Ingham’ın son yıllarda Spears’ın isteklerine rağmen resmi bir başvuruda bulunmadığı tespit edilmişti.

TIKLAYIN - Britney Spears'ın 25 yıllık menajeri istifa etti; şarkıcının müziği bırakmayı planladığını söyledi