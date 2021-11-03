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Dünya

Britney Spears: Annem vasilik fikrini babama vererek hayatımı mahvetti

"Babam vasiliği düşünecek kadar akıllı değildir"

03 Kasım 2021 17:23

Britney Spears'in özel hayatı ve mali işleri üzerinde söz hakkını elinden alan vasilik düzenlemesinin kamuoyu tarafından bilinen yüzü baba Jamie'yken, pop yıldızı, hayatının 13 yılını kontrol eden ve yaşamını mahveden vasilikten annesi Lynne'i sorumlu tuttuğunu söyledi. 

Zorlu bir hukuk mücadelesi sonucunda babası Jamie Spears'in 2008'den beri süren vasiliğinden kurtulmaya başlayan ABD'li şarkıcı Britney Spears, ailesiyle hesaplaşmasında çıtayı tırmandırıyor.
 
39 yaşındaki Spears, daha sonra sildiği Instagram paylaşımında şu iddialarda bulundu:

"Babam vasiliği düşünecek kadar akıllı değildir"

"İnsanların bilmediği şey, babama bu fikri verenin annem olduğu. O yılları asla geri alamayacağım... Annem gizlice hayatımı mahvetti."
 
"Ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Babam vasiliği düşünecek kadar akıllı değildir. Ama bu gece önümde yeni bir hayat olduğunu bilerek gülümseyeceğim."
 
Eski menajeri Lou Taylor'ın da vasilik sürecinde rol oynadığını öne süren Spears'in şimşeklerini annesi yöneltmesi, babasının derhal ve şartsız olarak vasiliğinin sona erdirilmesi talebinin ardından geldi. Babasının avukatlarının mahkemeye yaptıkları başvuruda şu görüşe yer verildi:

"13 yıl önce Britney'i her anlamda korumak için bir vasi gerekiyordu"

"Gerçek şu ki 13 yıl önce Britney'i her anlamda korumak için bir vasi gerekiyordu. Hayatı karmakarışıktı ve fiziksel, duygusal, zihinsel ve maddi sıkıntı içindeydi. Vasilik sayesinde, Britney hayatının tüm bu aşamalarında istikrara giden bir yola geri dönebildi. Görev başarılı oldu ve şimdi Britney'nin hayatının kontrolünü yeniden ele geçirme zamanı geldi."
 
Jamie Spears'in vasilikten çıkma talebinde bulunmasının herhangi bir uyarıdan kaynaklanmadığını, düzenlemeyle ilgili tüm belgeleri teslim edeceğini ve saklayacak hiçbir şeyinin olmadığını söyleyen belgede, "Jamie kızını koşulsuz seviyor ve destekliyor. Nokta" denildi.
 
Söz konusu düzenleme, demans veya akıl hastalıkları gibi nedenlerle kendi kararlarını veremeyen kişilere yasal vasi atanmasına dair. Eski menajeri Lou Taylor ve annesi Lynne Spears, şarkıcının suçlamalarına ilk etapta yanıt vermedi.
 
Vasilik, Britney'nin yaşadığı esareti konu olan bazı belgesellerin ardından kamuoyunu meşgul eden bir hadise haline geldi. Şarkıcı, haziranda Los Angeles Üst Mahkemesi'ne telefonla verdiği 23 dakikalık ifadede, vasiliğin kendisini istismar ettiğini, babasının kölesi haline getirdiğini, istemediği halde lityum gibi ağır ilaçlar almaya, performans yapmaya zorlandığını, evlenip çocuk yapmasına izin verilmediğini anlattı.
 
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