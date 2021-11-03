Britney Spears: Annem vasilik fikrini babama vererek hayatımı mahvetti

"Ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Babam vasiliği düşünecek kadar akıllı değildir. Ama bu gece önümde yeni bir hayat olduğunu bilerek gülümseyeceğim."

Eski menajeri Lou Taylor'ın da vasilik sürecinde rol oynadığını öne süren Spears'in şimşeklerini annesi yöneltmesi, babasının derhal ve şartsız olarak vasiliğinin sona erdirilmesi talebinin ardından geldi. Babasının avukatlarının mahkemeye yaptıkları başvuruda şu görüşe yer verildi: "13 yıl önce Britney'i her anlamda korumak için bir vasi gerekiyordu"

"Gerçek şu ki 13 yıl önce Britney'i her anlamda korumak için bir vasi gerekiyordu. Hayatı karmakarışıktı ve fiziksel, duygusal, zihinsel ve maddi sıkıntı içindeydi. Vasilik sayesinde, Britney hayatının tüm bu aşamalarında istikrara giden bir yola geri dönebildi. Görev başarılı oldu ve şimdi Britney'nin hayatının kontrolünü yeniden ele geçirme zamanı geldi."

Jamie Spears'in vasilikten çıkma talebinde bulunmasının herhangi bir uyarıdan kaynaklanmadığını, düzenlemeyle ilgili tüm belgeleri teslim edeceğini ve saklayacak hiçbir şeyinin olmadığını söyleyen belgede, "Jamie kızını koşulsuz seviyor ve destekliyor. Nokta" denildi.

Söz konusu düzenleme, demans veya akıl hastalıkları gibi nedenlerle kendi kararlarını veremeyen kişilere yasal vasi atanmasına dair. Eski menajeri Lou Taylor ve annesi Lynne Spears, şarkıcının suçlamalarına ilk etapta yanıt vermedi.