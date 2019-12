Britney küllerinden doğdu

Britney nasıl zayıfladı?

Bekâreti 14'ünde yitirdi

Yılın video ödülü: Britney Spears "Piece of Me"En iyi kadın şarkıcı video ödülü: Britney Spears "Piece of Me"En iyi erkek şarkıcı video ödülü: Chris Brown "With You"En iyi pop video ödülü: Britney Spears "Piece of Me"En iyi rock video ödülü: Linkin Park "Shadow of the Day"En iyi Hip-Hop video ödülü: Lil Wayne "Lollipop"En iyi dans video ödülü: The Pussycat Dolls "When I Grow Up"