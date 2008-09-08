Britney küllerinden doğdu

Hollywood'da yapılan törenle 2008'in MTV Video Müzik ödüllerinin sahipleri belli oldu. Bir süre öncesine kadar başı uyuşturucu, polis ve veraset davasayla dertte olan ve neredeyse kariyerinin sonuna gelen Britney Spears'ın yılın video ödülü dahil, 3 ödülle damgasını vurduğu 25'inci MTV Video Müzik ödüllerinin sahipleri şunlar:
Yılın video ödülü: Britney Spears "Piece of Me"
En iyi kadın şarkıcı video ödülü: Britney Spears "Piece of Me"
En iyi erkek şarkıcı video ödülü: Chris Brown "With You"
En iyi pop video ödülü: Britney Spears "Piece of Me"
En iyi rock video ödülü: Linkin Park "Shadow of the Day"
En iyi Hip-Hop video ödülü: Lil Wayne "Lollipop"
En iyi dans video ödülü: The Pussycat Dolls "When I Grow Up" Ödül kazanan Piece of Me klibi için tıklayınİlgili haberler:
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