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Britney aşk orucunda

7 aydır eline erkek eli değmediğini belirten Spears, "Gerçek aşkı bekleyeceğim" dedi

19 Eylül 2008 03:00

Geçtiğimiz günlerde MTV Video Müzik Ödülleri'nde üç ödül birden alan Spears, In Touch dergisine "Artık özel hayatımla değil, müziğimle ve başarılarımla konuşulmak istiyorum" dedi. Geçtiğimiz şubat ayından beri babasıyla birlikte Malibu'daki evinde yaşayan Spears, hayatındaki tek erkeğin babası olduğunu söylüyor.

"Yedi aydır hayatımda kimse yok. Kimseyle seks de yapmadım. Gerçek aşkı bulana kadar kimsenin bana dokunmasına izin vermem" diyen şarkıcı, adının birlikte anıldığı Adnan Ghalib'le de sadece dost olduklarını vurguladı: "Adnan'la sanıldığı gibi bir flörtüm olmadı. O beni anlayan bir dost."

Spears'a yakın kaynaklar da, güzel yıldızın ciddi bir ilişki istediğini söylüyor:

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