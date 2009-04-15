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Bilim / Teknoloji

Brıtısh Council'den Darwin için kutlama

British Council, Charles Darwin'in 200. doğum gününü kutlamak için bir dizi etkinlik düzenleyecek.

15 Nisan 2009 03:00

British Council, Charles Darwin'in 200. doğum gününü ve "Türlerin Kökeni Üzerine" adlı eserinin yayımlanışının 150. yılını kutlamak için bir dizi etkinlik düzenleyecek.

British Council'den yapılan açıklamaya göre, Darwin'in çalışmaları ve görüşlerinin nasıl şekillendiğinin geniş kitleler tarafından incelenebilmesi için düzenlenen "Darwin Now" adlı sergi, Sabancı, İstanbul Kültür ve Boğaziçi üniversitelerinin kampüslerinde açılacak.

Sergi, İstanbul'dan sonra Ankara'da Bilkent ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinde de ziyaret edilebilecek.

"Darwin Now" projesi, Amerika, Avustralya, Bulgaristan, Çin, Fransa, Hırvatistan, Hong Kong, İspanya, Kanada, Kore, Küba, Libya, Mısır, Fas, Tunus ve Yunanistan gibi 25 ülkede gerçekleşiyor.

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