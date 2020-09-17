British Columbia, sokakta satılan uyuşturuculara yasal alternatifler sunan programı yürürlüğe sokuyor

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Kanada'nın en batısındaki bölgesi British Columbia(BC), aşırı doz riski olan kullanıcılara fentanil gibi sokakta uyuşturucuları yerine daha çok yasal alternatif sunma kararı aldı.

Tarihinde hiç görmediği seviyede aşırı doz vakalarının yaşandığı British Columbia'da yürürlüğe sokulan yeni politikalara göre risk altında olduğu tespit edilen kullanıcılara hidromorfon gibi yasal maddeler sunulacak.

BC'nin ruh sağlığı ve bağımlılıklar bakanı Judy Darcy, "Burada daha önce keşfedilmemiş topraklara giriyoruz. Hiç şüphe yok" dedi.

BC'de bu sene 900'den fazla insan aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetti. Bu sayı bölgede Covid-19'da ölenlerin sayısından dört kat fazla.

Yerel yönetim, "Güvenli Tedarik" politikasını ilk olarak Mart ayında uyuşturucu kullanan insanların kendini salgın sırasında izole etmesi ve uyuşturucu almak için dışarı çıkmaması için yürürlüğe sokulmuştu. Program, birçok doktorun opium içeren ilaçlar için reçete yazmayı kabul etmemesiyle beklediği başarıya ulaşamamıştı. BC yönetimi yeni girişimle bu uygulamayı daha da genişletti.