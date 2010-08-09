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Ekonomi

British American Tobacco'ya yeni pazarlama direktörü atandı

British American Tobacco Türkiye’ye yeni pazarlama direktörü olarak Arno Dietrich atandı.

09 Ağustos 2010 03:00

T24- Türkiye’nin en büyük doğrudan yabancı yatırımcıları arasında yer alan British American Tobacco Türkiye’nin yönetim kadrosunda yeni bir atama gerçekleştirildi.



Arno Dietrich 1 Ağustos 2010 tarihi itibariyle British American Tobacco Türkiye Pazarlama Direktörü olarak atandı. Dietrich, Pazarlama Direktörü bayrağını, 1 Temmuz 2010 itibariyle British American Tobacco Türkiye Genel Müdürü olarak atanan Fabio Lima’dan devraldı.
 

Marka portföy stratejisinin belirlenmesi ve güçlü bir marka yönetimi organizasyonu kurulmasında tecrübe sahibi Dietrich, Viyana Ekonomi Üniversitesi, Uluslararası İşletme bölümü mezunu. British American Tobacco ailesine 1999 yılında Venezuela İş Geliştirme Müdürü olarak katılan Dietrich, Amerika, Orta Doğu ve Asya’da çeşitli üst düzey pazarlama pozisyonlarında görev yaptı. Malezya Markalar Bölüm Müdürü olarak da görev yapan Dietrich, son olarak Arjantin Pazarlama Direktörlüğünü üstlenmişti.



British American Tobacco

British American Tobacco, ürünlerini faaliyet gösterdiği 180'i aşkın pazara sunmaktadır. 41 ülkede 50 fabrikası ile operasyonlarına devam eden British American Tobacco, faaliyette bulunduğu ülkelerde yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlamakta ve 250’nin üzerinde markayı tüketicilere sunmaktadır.
 
British American Tobacco, Ekim 2002’de Türkiye'deki faaliyetlerine başladı. Şubat 2008’de Tekel’in sigara bölümünün özelleştirmesini 1,720 milyar ABD Doları teklif vererek kazanan BAT aynı zamanda Türkiye’nin beşinci büyük özelleştirmesini gerçekleştirdi. Merkez ofisi İstanbul’da olan BAT, üretimini Samsun’daki uluslararası kalite standartlarına sahip fabrikasında yapıyor, 9 bölge ofisi üzerinden kendi dağıtım ağı ile ürünlerinin dağıtımını sağlıyor ve yaklaşık 1.800 çalışanı istihdam ediyor.

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