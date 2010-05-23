British Airways'te rekor zarar : 531 milyon sterlin

T24 - British Airways, yolcu sayısındaki düşüş, maliyetin tırmanması ve gidilen grev yüzünden bir yılda 531 milyon sterlin zarar ettiğini açıkladı.





Mart 2010'a kadar olan 12 ayı kapsayan rakamlar, aynı zamanda, 1987 yılında özelleştirilen British Airways'in bugüne kadarki en büyük zararını temsil ediyor.





İngiliz havayolları, 2008-9 mali yılını 401 milyon sterlin zararla kapatmıştı.





BBC Türkçe'nin haberine göre BA, geçen yıl mali giderleri yaklaşık 990 milyon sterlin azaltmayı başardıklarını, bunun 600 milyonunun, daha düşük yakıt giderleriyle sağlandığını belirtti.





Ancak bugün açıklanan rakamların beklenenden düşük olması sayesinde, British Airways hisseleri değer kazandı.





Havayolunun mali karnesi, kabin görevlilerinin Pazartesi günü başlayacak olan 15 ayrı grev gününün hemen öncesine rastladı.





British Airways yönetim kurulu başkanı Willie Walsh, büyük mali kayıplara rağmen, şirketin maliyeti azaltma çabalarının iyimserlik yarattığını söyledi.





Bununla birlikte Walsh, havayolunun kendisini toparlayabilmesi için personelin 'daimi değişimi kabul etmesi gerektiğini' kaydetti.





Willie Walsh, "Yeniden kâr eder duruma dönülebilmesi için şirket çapında daimi olarak değişime gidilmesi şart. Ne yazik ki kabin görevlileri sendikamız bunu anlayamamış durumda. Bu sektör, sürekli olarak ve yapısal nitelikte değişim gerektiren bir alan. Birçok alanda yapısal değişiklikler gerçekleştirildi. Mühendislerimiz ve pilotlarımız sürekli değişimi kabul ettiler." dedi.





Mart ayında British Airways kabin görevlilerinin greve gitmesi, havayoluna 43 milyon sterline mal olmuştu. Gelecek hafta başlatılacak yeni grevlerin BA'in malî durumunu daha da zorlaştıracağı tahmin ediliyor.





İzlanda'daki yanardağ patlamasının hava ulaşımında günler boyunca yol açtığı aksamanın maliyeti de, BA'in kayıplarına eklenecek. Ancak açıklanan son rakamlarda bu unsur yer almıyor.





Ulaştırma uzmanı Douglas McNeill, yanardağ külünün yol açtığı iptallerin ve aksamaların, British Airways için ek 100 milyon sterlin kayıp yaratmasının beklendiğini kaydediyor.





Ancak McNeill, kül bulutları ve grevlerden çok, BA'in asıl sorununun, yüksek maliyet ve yolcu sayısındaki düşüşler olduğunu vurguluyor.





Yolcu sayısındaki azalmanın yanısıra, pahalı biletleri satın alan "business" sınıfı yolcularının da daha ucuz biletleri satın almaya yöneldikleri belirtilmekte.





British Airways önemli miktarda nakit rezervine sahip olduğu için, uğradığı kayıplara rağmen uzun bir süre hizmet vermeye devam edebilecek durumda.





BA, halen bankada 1.7 milyar sterlininin olduğunu açıkladı.





BA yönetimi gelecek hafta yeniden başlayacak olan grevlerin önlenmesi için temasların sürdüğünü, ama grev gerçekleşse bile, uçuşların büyük bölümünün yapılabileceğini bildirdi.