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BBC Türkçe

British Airways uçuşları yeniden başladı

Bilgisayar hatası nedeniyle iptal olan British Airways uçuşları yeniden başladı, ancak gecikmeler ve iptallerin yaşanabileceği belirtiliyor.

29 Nisan 2018 20:30

British Airways havayolu şirketi, dün İngiltere'deki bazı havaalanlarından uçuşlarının iptal olmasının ardından, bugün uçuşlarını yeniden başlattı, ancak gecikmeler ve iptaller yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İngiliz şirketi dün "Bilgi teknolojileri (IT) sisteminde gerçekleşen bir hata nedeniyle dünya genelinde uçuşlarda büyük aksaklık yaşandığını" duyurmuş, Heathrow ve Gatwich havaalanlarından yapılacak pek çok sefer iptal edilmişti.

Durumdan binlerce yolcunun etkilendiği, bazılarınınsa valizleri olmadan uçmak zorunda kaldıkları belirtiliyor.

Sorunun yarınki uçuşları da etkilemesi bekleniyor.

British Airways'in Genel Müdürü Alex Cruz, siber saldırıya ilişkin bir kanıt olmadığını, sorunun güç kaynaklı olduğunu açıkladı.

Yolculara havaalanına doğru yola çıkmadan önce British Airways'in sitesinden uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri öneriliyor.

Heathrow ve Gatwick havaalanlarının internet siteleri de uçuşların son durumlarıyla ilgili bilgi sağlıyor.

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BilgisayarBritish AirwaysHeathrowGatwichAirways Genel Müdürü Alex CruzGatwick

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