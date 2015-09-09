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Dünya

British Airways uçağının motoru pistte alev aldı

Alevlerin hızla yayılmasıyla uçakta bulunan 159 yolcu ve 13 mürettebat tahliye edildi

09 Eylül 2015 10:51

BA2276 sefer sayısı ile ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket etmek üzere olan British Airways yolcu uçağının kalkış öncesi sol motoru aniden alev aldı.  McCarran Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen olayda alevlerin hızla yayılmasıyla uçakta bulunan 159 yolcu ve 13 mürettebat tahliye edildi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, uçağın bir anda dumanla dolmasıyla panik yaşayıp uçağı terk etmeye çalışan yolculardan 14'ü yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin erken müdahale ettiği yangında, olası bir facia engellenirken, yetkililer yaralıların durumunun ciddi olmadığını ve slide olarak adlandırılan acil tahliye botundan yolcuların kaymaları sırasında meydana gelen hafif sıyrıklardan oluştuğunu belirtti.

Kayıtlara göre 1998 yapımı yolcu uçağının, bugüne dek herhangi bir sorun yaşamadığı, iyi bir güvenlik geçmişi olduğu öğrenildi.

 

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