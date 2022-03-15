Britanyalıların, Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayacağı projeye yoğun ilgi: 89 bin başvuru yapıldı, ilk günden site çöktü

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Britanya hükûmetinin, Rusya’nın işgalinden kaçan Ukraynalılar için başlattığı projeye yoğun ilgi oldu. Sistemin açıldığı ilk günde 89 bin Britanyalının evlerini Ukraynalılara açmak için başvurduğu belirtildi. Site ilk günden çöktü.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya’da “Ukraynalılar için Evler” projesi yürürlüğe girdi. Proje kapsamında Britanyalılar, Rusya işgalinden kaçan Ukraynalıların ülkeye girmesi için sponsor olabiliyor ve evlerinde en az altı ay süreyle kalmasını sağlıyor. Bu proje kapsamında gönüllü olanlara ayda 350 Sterlin veriliyor.

Britanya’daki Ukraynalı mülteciler Britanya’da üç yıla kadar çalışma ve kalma iznine sahip olacak ve sağlık hizmetlerine sınırsız erişim sağlayabilecek.

Britanya’daki sistemin açıldığı ilk günde 89 bin kişinin internet üzerinden başvurduğu ve sitenin çöktüğü belirtildi.

Rusya'nın saldırılarını 20'inci gününde Ukrayna'dan yaklaşık 3 milyon kişinin ayrıldığı tahmin ediliyor.