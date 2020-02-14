Britanyalı babadan garip deney: 14 ay önce bahçeye gömdüğümüz fast food menüsünü yersek ne olur?

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Britanya'da bir adam Barnsley'deki McDonald's şubesinden aldığı Big Mac, çikolatalı milkshake ve patates kızartmalarını bir kutuya koyup arkadaşının bahçesine gömdü ve 14 ay boyunca orada bıraktı.

Orta boy menüyü 39'uncu doğumgününden birkaç ay önce gömen Matt Nadin isimli adam, 14 ay sonra 40'ıncı doğumgünü için kutuyu tekrar toprağın üzerine çıkardı.

Nadin çıkardığı kutudakiler satın aldığı McDonald's şubesine götürdü ve orada yemeye başladı. Görüntülerde patates kızartmasının küflendiği, 'milkshake'in çamura benzediği gözükürken, Big Mac'te içindeki yeşil salatanın renginin atmış olması dışında bir fark görülmüyor.

Görüntülerde Nadin'in bozulmuş yiyecekleri yerken bazen öğürdüğü görülüyor.

Üç çocuk babası olan Nadin, Big Mac'in "tadında bir gariplik olduğunu", 'milkhake'in de tadının "gazlıymış gibi geldiğini" söyledi.