Britanya'dan Türkiye'ye kırmızı kart

Britanya Maliye Bakanı George Osborne, Avrupa Birliği'nden (AB)
ayrılmayı talep eden ve Türkiye'nin AB üyesi
olmasıyla göçün
artacağını savunanların savlarını ret ederek, Türkiye'nin AB'ye
alınmayacağını söyledi.
Osborne, katıldığı BBC televizyonunun programında, “ben
yaşadığım müddetçe Türkiye AB üyesi olmayacaktır”
dedi.
Britanya'nın AB'den ayrılmasını isteyenler, Türkiye'nin Birliğe
alınmasının göçmen sayısının daha da artmasına yol açacağını öne
sürüyor ve AB üyeliğinin devam ettirilmesini arzulayan
Başbakan
David Cameron ve Maliye Bakanı George Osborne'u göçmen akınının
kontrolden çıkmasını önleyememekle itham ediyorlar.
23 Haziran'daki AB referandumuyla ilgili kamuoyu araştırmalarına
göre AB'den yana olanlarla Birlik'ten çıkılmasını talep edenler
başa baş gidiyor.
Cameron çark etti
Britanya Başbakanı David Cameron 2010 yılında AB'ye kabul
edilmesi için Türkiye'nin ‘en güçlü sözcüsü' olacağını
söylemişti.
Maliye Bakanı Osborne, “Türkiye geriye gitti. Demokrasi ve
insan
haklarıyla ilgili büyük endişeler var. Britanya hükümetinin
siyasi tercihi Türkiye'nin bu aşamada AB üyesi olmamasıdır” diye
konuştu.
Başbakan Cameron mayıs ayında, AB'den ayrılmaktan
yana olanların
‘Türkiye yakında Birlik üyesi olacak' şeklindeki iddialarına
karşı çıkarken, sürdürülmekte olan tam üyelik görüşmelerinin
üyeliğin 3000 yılından önce gerçekleşmeyeceğini gösterdiğini
söylemişti.
Türkiye hükümeti ise tam üyeliğin stratejik hedefleri olduğunu
ve Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanmasının üyelik
sürecini hızlandıracağını duyurmuştu.
AB'ye ve Türkiye'nin üyeliğine karşı olanlar
Britanya
hükümetinden ‘Türkiye'nin üyeliğini veto edip etmeyeceğini'
öğrenmek istiyor.
Maliye Bakanı Osborne BBC'deki programda net göçmen
sayısını 100
bin ile sınırlama hedefinde ısrarlı olduklarını ve AB
ülkelerinde ekonomik durumun düzelmesinin Britanya üzerindeki
göç baskısını azaltacağını söyledi.