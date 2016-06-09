Britanya'dan Türkiye'ye kırmızı kart

Britanya Maliye Bakanı George Osborne, Avrupa Birliği'nden (AB)

ayrılmayı talep eden ve Türkiye'nin AB üyesi

olmasıyla göçün

artacağını savunanların savlarını ret ederek, Türkiye'nin AB'ye

alınmayacağını söyledi.

Osborne, katıldığı BBC televizyonunun programında, “ben

yaşadığım müddetçe Türkiye AB üyesi olmayacaktır”

dedi.

Britanya'nın AB'den ayrılmasını isteyenler, Türkiye'nin Birliğe

alınmasının göçmen sayısının daha da artmasına yol açacağını öne

sürüyor ve AB üyeliğinin devam ettirilmesini arzulayan

Başbakan

David Cameron ve Maliye Bakanı George Osborne'u göçmen akınının

kontrolden çıkmasını önleyememekle itham ediyorlar.

23 Haziran'daki AB referandumuyla ilgili kamuoyu araştırmalarına

göre AB'den yana olanlarla Birlik'ten çıkılmasını talep edenler

başa baş gidiyor.

Cameron çark etti

Britanya Başbakanı David Cameron 2010 yılında AB'ye kabul

edilmesi için Türkiye'nin ‘en güçlü sözcüsü' olacağını

söylemişti.

Maliye Bakanı Osborne, “Türkiye geriye gitti. Demokrasi ve

insan

haklarıyla ilgili büyük endişeler var. Britanya hükümetinin

siyasi tercihi Türkiye'nin bu aşamada AB üyesi olmamasıdır” diye

konuştu.

Başbakan Cameron mayıs ayında, AB'den ayrılmaktan

yana olanların

‘Türkiye yakında Birlik üyesi olacak' şeklindeki iddialarına

karşı çıkarken, sürdürülmekte olan tam üyelik görüşmelerinin

üyeliğin 3000 yılından önce gerçekleşmeyeceğini gösterdiğini

söylemişti.

Türkiye hükümeti ise tam üyeliğin stratejik hedefleri olduğunu

ve Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanmasının üyelik

sürecini hızlandıracağını duyurmuştu.

AB'ye ve Türkiye'nin üyeliğine karşı olanlar

Britanya

hükümetinden ‘Türkiye'nin üyeliğini veto edip etmeyeceğini'

öğrenmek istiyor.

Maliye Bakanı Osborne BBC'deki programda net göçmen

sayısını 100

bin ile sınırlama hedefinde ısrarlı olduklarını ve AB

ülkelerinde ekonomik durumun düzelmesinin Britanya üzerindeki

göç baskısını azaltacağını söyledi.