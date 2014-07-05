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Spor

Britanya'da ilk cep Nico Rosberg'in

Formula 1'de Britanya Grand Prix'sinde ilk cep Mercedes'in Alman pilotu Rosberg'in oldu

05 Temmuz 2014 21:45

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Büyük Britanya Grand  Prix'sine Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg ilk sırada başlayacak.

İngiltere'nin 5 bin 891 metrelik Silverstone pistinde yarın koşulacak  sezonun 9. yarışının sıralama turları yapıldı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan parkurda gerçekleşen sıralama turlarının  son bölümünde büyük heyecan yaşandı. Genel klasmanda 165 puanla ilk sırada yer  alan Mercedes'in Alman pilotu Rosberg, son sektörde elde ettiği 1:35.766'lık  derecesiyle "pole pozisyonu"nun sahibi oldu.

Red Bull Racing-Renault takımının Alman pilotu Sebastian Vettel,  1:37.386 ile ikinci en iyi zamanı elde ederken, McLaren-Mercedes'in İngiliz  pilotu Jenson Button da 1:38.200'lük derecesiyle yarışa üçüncü sırada başlama  hakkı kazandı.

Yarın TSİ 15.00'te yapılacak yarış öncesinde ilk 10 sırayı alan  pilotlar ve dereceleri şöyle:

1- Nico Rosberg (Mercedes) 1:35.766
2- Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) 1:37.386
3- Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:38.200
4- Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1:38.329
5- Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:38.417
6- Lewis Hamilton (Mercedes) 1:39.232
7- Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1:40.457
8- Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault) 1:40.606
9- Daniil Kvyat (STR Renault) 1:40.707
10- Jean-Eric Vergne (STR Renault) 1:40.855

 

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