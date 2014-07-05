Britanya'da ilk cep Nico Rosberg'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Büyük Britanya Grand Prix'sine Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg ilk sırada başlayacak.

İngiltere'nin 5 bin 891 metrelik Silverstone pistinde yarın koşulacak sezonun 9. yarışının sıralama turları yapıldı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan parkurda gerçekleşen sıralama turlarının son bölümünde büyük heyecan yaşandı. Genel klasmanda 165 puanla ilk sırada yer alan Mercedes'in Alman pilotu Rosberg, son sektörde elde ettiği 1:35.766'lık derecesiyle "pole pozisyonu"nun sahibi oldu.



Red Bull Racing-Renault takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, 1:37.386 ile ikinci en iyi zamanı elde ederken, McLaren-Mercedes'in İngiliz pilotu Jenson Button da 1:38.200'lük derecesiyle yarışa üçüncü sırada başlama hakkı kazandı.

Yarın TSİ 15.00'te yapılacak yarış öncesinde ilk 10 sırayı alan pilotlar ve dereceleri şöyle:

1- Nico Rosberg (Mercedes) 1:35.766

2- Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) 1:37.386

3- Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:38.200

4- Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1:38.329

5- Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:38.417

6- Lewis Hamilton (Mercedes) 1:39.232

7- Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1:40.457

8- Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault) 1:40.606

9- Daniil Kvyat (STR Renault) 1:40.707

10- Jean-Eric Vergne (STR Renault) 1:40.855