Britanya ve Türkiye arasında bu hafta serbest ticaret anlaşması imzalanacak

Britanya, Avrupa Birliği ile Brexit sonrası vardığı ticaret anlaşmasının ardından ilk ticaret anlaşmasını Türkiye'yle imzalayacak. Britanya Ticaret Bakanlığı'nın bu hafta imzalanacağını duyurduğu anlaşma, Ankara ve Londra arasındaki mevcut ticaret koşullarının devamını sağlayacak.

Britanya Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile salı günü bir serbest ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu. Anlaşmayla birlikte Ankara-Londra arasında mevcut ticaret devam edecek.

Britanya Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada "Bu hafta, gümrüksüz ticaret düzenlemelerini imzalamayı bekliyoruz ve bu ticari ilişkimizi destekleyecek. Britanya'da imalat, otomotiv ve çelik endüstrilerinde binlerce işe netlik sağlayacak" dedi.

Türkiye ve Britanya arasındaki ticaret hacmi 2019'da 25 milyar 250 milyon dolara düzeyindeydi ve Britanya, Türkiye'yle imzalanacak anlaşmanın, Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç 'in ardından beşinci büyük ticaret anlaşması olduğunu belirtti.