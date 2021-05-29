Britanya ve İrlanda'da kesilen saçlar petrol sızıntılarını temizlemek için kullanılıyor

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Britanya ve İrlanda'da kuaförlerde kesilen saçlar denizlerdeki petrol sızıntılarını temizlemek için kullanılıyor.

Son 10 ayda Britanya ve İrlanda'daki 550 kuaför salonu Green Salon Collective(GSC/ Yeşil Kuaför Salonu Kollektifi) girişimine imza attı. Girişim geri dönüşüm ve eğitim programlarıyla salonların artıklarını azaltmayı hedefliyor.

GSC'nin kurucularından Paul Seaward, "Kuaförler sokaklarda gördüğümüz çöplerin büyük bir bölümünün orada olmasından sorumlu" dedi. GSC, aldıkları kesilen saçlarla denizlerdeki petrol sızıntısın yayılmasını önleyen 'hair boom'lar yapmaya başladıklarını belirtti.

GSC şu ana kadar 500 kilogram saç aldıklarını ve 50 kilogramını temizlik için kullandıklarını ifade etti.

Saçların geriye kalanının ekinleri güçlendiren protein ve nitrojen içerdiği için çiftçilere verildiği bildirildi. Kullanılmayan saç boyaları da enerji için yakılıyor.