Britanya, vakaların arttığı Fransa'yı da 14 gün zorunlu karantina listesine aldı; tatilciler aceleyle ülkelerine dönmeye çalıştı

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Fransa'da günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının 2 binin üzerini de görmesinin ardından Britanya seyahat kurallarında güncellemeye gitti. Britanya'ya Fransa'da gelen kişiler de 14 günü izole geçirmek zorunda kalacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da vakaların artmasıyla birlikte gelen karar Fransa'da tatil yapan Britanyalılarda şaşkınlık yarattı. 14 gün karantina kuralı Cumartesi günü sabah 4'te uygulanmaya başlayacağı için tatil yapanlar ulaşım yollarında yoğunluğa neden oldu.

Britanya'nın havalimanları ve sınır kapılarında karantina kuralı yürürlüğe girmeden önce ülkesine girmek isteyen yüzlerce kişi oldu.

Manş Tüneli operatörleri dün bir açıklama yayımlayarak yerlerin hemen hemen hepsinin dolduğunu daha fazla insan alınamayacağını açıkladı.

Fransa'nın Avrupa İşleri Bakanlığı'ndan Clément Beaune, Britanya'nın adımına 'karşılıklı önlem' alınacağını söyledi.