Britanya-Türkiye serbest ticaret anlaşmasının detayları ortaya çıktı

Britanya'nın Avrupa Birliği ile ayrılık sürecini tamamlamasının ardından Türkiye ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmasının detayları ortaya çıktı.

Cumhuriyet'yen Hüseyin Hayatsever'in haberine göre serbest ticaret anlaşmasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, geçen hafta TBMM Dışişleri Komisyonu’na sunuldu. Teklifin gerekçesinde serbest ticaret anlaşmasının onay sürecinin tamamlanmasına kadar geçecek süre içinde anlaşmanın uygulanması için “İthalat Rejimi Kararı”na geçici bir madde ilave edildiği belirtildi.

Anlaşmada, Türkiye ve Britanya'nın iki yıl içinde serbest ticaret anlaşmasını genişletmek üzere müzakerelere başlaması öngörüldü. Gözden geçirmenin “tarım ürünleri ticareti, hizmetler ticareti, yatırımlar, sürdürülebilir kalkınma, çevre, iklim değişikliği, işgücü, yolsuzlukla mücadele, dijital ekonomi küçük ve orta ölçekli işletmeler ve fikri mülkiyeti” içermesi gerektiği, ancak sadece bu alanlarla sınırlı olmaması öngörüldü. Anlaşmayla iki ülke arasında ticaret bakanlıkları düzeyinde ortak komite kuruldu.