Britanya Savunma Bakanı: Mülteci merkezi Türkiye'de kurulacak demedik, bunu basın ortaya attı

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan vatandaşları için göçmen merkezlerinin Türkiye'ye kurulmasıyla ilgili bir açıklaması olmadığını ve bunu medyanın ortaya attığını ifade etti.

Wallace, İngiliz The Times'ın "Britanya Afgan mültecilerin işlem sürecini bölgesel merkezlerde yapma planından vazgeçti" başlıklı haberine Twitter üzerinden yanıt verdi.

İngiliz bakan, "Hayır vazgeçmedik. Bu haberin dayandığı hiçbir temel yok, tamamıyla spekülasyon! Biz, 'bölgenin çeşitli noktalarına kayıt merkezleri kuracağız' dedik. Siz bunu çevirip merkezin Türkiye'de olacağını iddia ettiniz" yazdı.

Mail On Sunday gazetesi, Savunma Bakanı Wallace'ın bir yazısına yer vermişti. Yazıda İngiltere'nin üçüncü ülkelerde sığınmacı kabul merkezleri oluşturacağı söylense de isim verilmemişti. Buna karşın gazete ayrı bir haberde farklı bir kaynağa dayandırarak Türkiye'nin adını bu ülkeler arasında göstermiş, benzer bir haber Guardian gazetesi tarafından da yayımlanmıştı.