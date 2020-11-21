Britanya: Pfizer-BioNTech aşısı ocak ayında dağıtıma hazır olacak

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock , Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ortak çalışması olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının ülkeye ocak ayı sonuna kadar kademeli olarak ulaşacağını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan COvid-19 salgınına karşı geliştirilen Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman partneri BioNTech'in aşısı merakla bekleniyor.

Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngitere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock, Pzifer ve BioNTech şirketlerinin ortak çalışması olan Koronavirüs aşısının ülkeye ocak ayı sonuna kadar kademeli olarak ulaşacağını açıkladı. Aşının dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulunan Hancock, ülke çapında aşı merkezlerinin kurulacağını belirtti.

Antartika'dan daha soğuk bir ortamda depolanıyor

Bakan Hancock, Britanya Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından ülke çapında "aşı merkezleri" kurulacağını belirterek, aşının eksi 70 derecede depolanmasına dikkat çekti. Hancock tarafından belirtilen aşı sıcaklığı eksi 70 derece, Güney Kutbu'nda bulunan Antartika'daki havadan daha soğuk bir ortam sıcaklığı olarak biliniyor.

Bakan Hancock, ocak ayı sonuna kadar yapacakları Koronavirüs aşı dağıtımını üç koldan yapacaklarını ifade etti. Buna göre aşı dağıtımı, halktan oluşacak topluluk ekipleri, aşı istasyonları ve hastanelerde kurulacak aşı merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.