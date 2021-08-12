Britanya'nın yeni İran Büyükelçisi'nin Rus mevkidaşıyla verdiği 'Stalin-Churchill' pozu tartışma yarattı

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Britanya'nın yeni İran Büyükelçisi'nin Rus mevkidaşıyla birlikte 1943 Tahran Konferansı'nda dönemin Britanya Başbakanı Winston Churchill ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği lideri Josef Stalin'in oturduğu koltuklarda poz vermesi İran'ın tepkisini çekti.

The Guardian'ın aktardığına göre Tahran'daki büyükelçilikte 1943'te konferansın yapıldığı günler, birçok İranlı tarafından Tahran'ın bağımsızlığının elinden alındığı bir dönem olarak görülüyor.

Rus Büyükelçi Levan Dzhagaryan'ın paylaştığı fotoğraf sosyal medyada birçok İranlının tepkisini çekti.

ABD lideri Roosevelt, Stalin ve Churchill'in yan yana göründüğü fotoğraf 2. Dünya Savaşı döneminin en önemli karelerinden biri kabul edilse de, bu dönemde İran, SSCB işgali altındaydık.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ''Bugün çok uygunsuz bir fotoğraf gördüm. 2021 Ağustos'un 1941 Ağustos veya 1943 Aralık olmadığını hatırlatmamız mı gerekiyor. İran halkı hiçbir yabancı güç veya konsolosluğa bağlı olmayacağını göstermiştir'' yazdı.

Rusya Büyükelçiliği, fotoğrafla İran'a saygısızlık yapmaya çalışmadıklarını, Britanya ve SSCB'nin Nazilere karşı yaptığı ittifakı anmak istediklerini belirtti.