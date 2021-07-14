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Dünya

Britanya Kraliyet Donanması’na ait amiral gemisinde 100 Koronavirüs vakası çıktı

14 Temmuz 2021 15:33

Britanya Kraliyet Donanması’na ait amiral gemisi HMS Queen Elizabeth’te 100 Koronavirüs vakası çıktığı belirtildi.

BBC’de yer alan habere göre, dünya turunda olan Kraliyet Donanması gemisinde 100 Koronavirüs vakası tespit edildi.

Amiral gemisine eşlik eden başka gemilerde de vakalar çıktığı belirtildi.

Savunma Bakanı Ben Wallace, gemideki herkese iki doz Koronavirüs aşısı yapıldığını, vakaların kontrol altına alındığını söyledi.

Yaklaşık 3700 personelin bulunduğu HMS Queen Elizabeth’in şu anda Hint Okyanusu’nda olduğu, yılın devamında Japonya’ya doğru gideceği belirtildi.

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