Britanya, Karadeniz'e göndereceği gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu
19 Nisan 2021 12:06
Britanya, boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmeyi planladığı 1 gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu.
CNN Türk'ün aktardığına göre, Montrö Sözleşmesi'ne uygun bildirime onay verildi. Geminin Mayıs ayında geçiş yapması bekleniyor.
The Sunday Times'ta hafta sonu çıkan haberlere göre, Kraliyet Donanması'ndan kaynaklar, Britanya'nın Rusya'yla gerilimde Ukrayna'ya desteğini göstermek için Karadeniz'e gemi göndermeyi planladığını söylemişti.