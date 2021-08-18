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Dünya

Britanya İçişleri Bakanı: Kadın haklarına saygı duymak konusunda Taliban'a inanmıyoruz

Britanya, bu yıl başka ülkelerle birlikte çalışarak 5 bin Afgan mültecinin kabul edilmesini sağlayacak

18 Ağustos 2021 15:47

Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel, kadın haklarının korunacağı konusunda Taliban’ın sözlerine güvenmediklerini belirtere, Britanya’ya kabul edilcek Afgan göçmenlerin çoğunluğunu kadınlar ve kız çocuklarının oluşturacağını söyledi.

Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban, kadın haklarına saygı duyulacağını söylerken BBC’ye konuşa Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel, söz konusu açıklamalardan “PR çalışması” olarak söz etti.

Patel, Taliban’ın kadınlar üzerinde baskı kurduğu uzun tarihinin “bir gecede değişmeyeceğini” söyledi.

Britanya, bu yıl başka ülkelerle birlikte çalışarak 5 bin Afgan mültecinin kabul edilmesini sağlayacak. Uzun vadede 20 bin Afgan mülteciyi kabul edeceğini duyuran Britanya, gelenlerin çoğunun kadınlar, kız çocukları ve dini azınlıklar olacağını söyledi.

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