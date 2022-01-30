Britanya Dışişleri Bakanı, Rusya'ya yönelik daha sert yaptırımların parlamentoya sunulacağını açıkladı

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna’nın işgal edilmesi durumunda Rusya’ya uygulanmak üzere daha sert yaptırımlardan oluşan tasarının bu hafta parlamentoya sunulacağını söyledi.

BBC’nin Sunday Morning programına konuşan Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna’nın işgali durumunda Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların yer aldığı yeni bir tasarıyı bu hafta parlamentoya sunacaklarını duyurdu.

Truss, “Ukrayna’yı işgalin ağır bedelleri olacaktır. Yaptırımlar, Rusya’nın finansal kurumlarını, enerji şirketlerini ve Kremlin’e yakın oligarkları hedef alacak” dedi.

Britanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Britanya’nın Rusya’ya varolan yaptırımlarının yalnızca Ukrayna’da istikrarızlığa neden olanları hedef aldığını, yeni tasarının daha geniş kapsamlı olacağını söyledi.

Truss’ın açıklamalarından önce, Britanya’da hükümetin Ukrayna’daki gerilim karşısında Estonya’ya ve Doğu Avrupa’daki diğer NATO müttefiklerine daha fazla asker göndermeyi değerlendirdiği öğrenilmişti.

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın bu hafta Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmesi bekleniyor.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.