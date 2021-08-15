Britanya'daki eğitim için hak kazanan Afgan öğrencilerin bursları durduruldu

Britanya, Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle Kabil'deki Büyükelçiliğin resmi işleri tamamlayamayacağını belirterek eğitim bursuna hak kazanan Afgan öğrencilerin bu yıl ülkeye gelemeyeceğini açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, Afganistan'da Taliban hızla ilerlerken Britanya da bu haftadan itibaren ülkedeki personelini tahliye etmek için harekete geçti.

Hükûmet, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı dünya genelinde başarılı öğrencilere verilen Chevening Bursu'nu almaya hak kazanan Afgan öğrencilerin bu yıl Büyükelçiliğin evrak işlerini tamamlayamayacağı gerekçesiyle ülkeye gelemeyeceğini açıkladı. Bakanlık, burs hakkı kazanan öğrencilerin gelecek yıl eğitime başlayabileceğini açıkladı.

Öte yandan Muhafazakâr Parti'den eski kabine üyelerinden bu karara tepki gösterenler oldu. Eski Kabine Bakanı David Lindington Twitter'dan, kararın "ahlaki olarak yanlış ve Britanya'nın çıkarlarına aykırı" olduğunu söyledi. Lindington, gelemeyen öğrencilerin Taliban tarafından risk altında olacağını söyledi.

Eski Uluslararası Kalkınma Sekreteri Rory Stewart da öğrencilerin vizesinin çıkmamasının "hayal kırıklığı yarattığını" söyledi.