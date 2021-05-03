Britanya'da üst düzey Muhafazakar Partili: Kuralları ihlal ettiyse Boris Johnson istifa etmeli

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Britanya'nın önde gelen üst düzey Muhafazakar Partililerinden biri, partisinin tutumundan ayrılarak başbakanlık konutunu yenilerken kuralları ihlal ettiyse Başbakan Boris Johnson'ın istifa etmesi gerektiğini savundu. Johnson'ın konutu yenilemek için bildirilmeyen bağışları kullandığı iddia ediliyor.

İskoçyalı Muhafazakarların lideri Douglas Ross, konutu tekrar dekore etmek için Johnson'ın Muhafazakar Partili bir bağışçıdan bildirim yapmadan para kabul ettiği ortaya çıkarsa "tabii ki istifa etmeli" dedi.

Üst düzey partilinin çağrısı Johnson'ın ikinci bir donörden para kabul ettiği iddiasının ardından yapıldı. The Guardian, çağrının Başbakanlık Ofisi'ne sürpriz olduğunu ifade etti.

BBC One'a konuşan Ross, "Tabii ki (istifa etmeli), bu ülkenin en yetkili ofislerindekiler en yüksek standartlara tabi tutulmalı. Bence bu yüzden insanlar şu anda devam eden soruşturmalara bakıyor ve yanıt bekliyor" ifadelerini kullandı.

Suçlamaların gündeme gelmesinden bu ya muhalefetteki İşçi Partisi oylarını artırırken Muhafazakar Parti düşüşe geçti.