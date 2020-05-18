Britanya'da tat ve koku alma duyusunu kaybedenler de evde karantinaya tabi olacak

Londra Üniversitesi’ne bağlı King’s College’da öğretim üyesi Prof. Tim Spector, Britanya'da Covid-19 semptomlarının resmi kaynaklarda güncellenmemiş olması nedeniyle on binlerce vakanın gözden kaçırılmış olabileceğini söylemişti.

Spector, yorgunluk, kas ağrısı ve koku ve tat hissi kaybı gibi belirtilerin diğer ülkelerde Covid-19 teşhisinde kullanıldığını, ancak Britanya'da göz ardı edildiğini, bu nedenle 50 bin ila 70 bin vakanın gözden kaçırılmış olabileceğini belirmişti.

Spector, "Bu ülkede bunların tümü gözden kaçırılıyor, vaka sayıları az görünüyor, ama aynı zamanda insanlar riske atılıyor. İnsanlar semptomları bilmiyorsa tedbirli olmalarını söylemek işe yaramaz" dedi.