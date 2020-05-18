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Dünya

Britanya'da tat ve koku alma duyusunu kaybedenler de evde karantinaya tabi olacak

18 Mayıs 2020 17:39

Britanya, Covid-19 salgını nedeniyle kişilerin evde kendilerini karantinaya almaları için belirlediği semptomlar listesine koku ve tat alma duyusunun kaybını da ekledi.

Şimdiye dek sadece ateş ve öksürük semptomlarına sahip olanların evde kendilerine karantina uygulaması isteniyordu.

Kulak, burun, boğaz doktorları haftalardır semptom listesine tat ve koku duyusu kaybının da eklenmesini talep ediyordu.

Yeni tavsiyeye göre, sürekli öksürük, ateş ve tat ve koku duyusu kaybı (anezmi) semptomlarından birine sahip olanların kendilerini evde 7 gün karantinaya almaları gerekiyor.

"70 bin vaka gözden kaçmış olabilir"

Londra Üniversitesi’ne bağlı King’s College’da öğretim üyesi Prof. Tim Spector, Britanya'da Covid-19 semptomlarının resmi kaynaklarda güncellenmemiş olması nedeniyle on binlerce vakanın gözden kaçırılmış olabileceğini söylemişti.

Spector, yorgunluk, kas ağrısı ve koku ve tat hissi kaybı gibi belirtilerin diğer ülkelerde Covid-19 teşhisinde kullanıldığını, ancak Britanya'da göz ardı edildiğini, bu nedenle 50 bin ila 70 bin vakanın gözden kaçırılmış olabileceğini belirmişti.

Spector, "Bu ülkede bunların tümü gözden kaçırılıyor, vaka sayıları az görünüyor, ama aynı zamanda insanlar riske atılıyor. İnsanlar semptomları bilmiyorsa tedbirli olmalarını söylemek işe yaramaz" dedi.

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