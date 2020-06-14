Britanya'da sosyal mesafede 2 metre kuralının 1 metreye indirilmesi gündemde

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe için getirilen 2 metre kuralının gözden geçirilmesi talimatını verdi.

BBC'nin aktardığı habere göre, Britanya'da restoranlar başta olmak üzere çok sayıda işletme ve iktidardaki Muhâfazakar Parti’den bazı milletvekilleri 2 metre kuralının işlerini ekonomik anlamda olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle mesafenin daraltılması çağrısı yapıyordu.

Kuralın Britanya'da publar ve restoranların açılması için belirlenen 4 Temmuz tarihine kadar gözden geçirilip nihai kararın açıklanması bekleniyor. Kararın, bilim insanları ve ekonomistlerin verileri ile analizlerinin incelenerek alınacağı bildiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü de en az 1 metre mesafenin korunması tavsiyesinde bulunuyor. Fransa ile Danimarka’nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler 1 metre kuralını uyguluyor.

Öte yandan Britanya'da hükûmet danışmanları, mesafeyi 1 metreye indirmenin riski de 10 kat artıracağı uyarısını yapıyor.