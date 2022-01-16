Britanya'da son bir ayın en düşük günlük Covid vakası kaydedildi

Britanya'da günlük 87 bin 713 ile 15 Aralık'tan bu yana en düşük Covid-19 vaka sayısı kaydedildi.

BBC'de yer alan habere göre, Britanya'da Koronavirüs'ün Omicron varyantı nedeniyle günlük vakalarda rekor kırıldığı bir ayın ardından en düşük vaka sayısı kaydedildi.

Son 24 saatte 87 bin 713 vakanın kaydedildiği Britanya'da pozitif testten sonra 28 gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısının hâlâ yüksek olduğu belirtildi. Son yedi günde hayatını kaybedenlerin sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 45 artarak 1843 oldu.

Liverpool Üniversitesi'den Enfeksiyon ve Küresel Sağlık Bölümü Başkanı Prof. Julian Hiscox, virüsün günlük hayatta etkisinin daha düşük olduğu yeni bir döneme doğru gidildiğini söyledi. Hiscox, "En azından Britanya için sonun başlangıcındayız. 2022'de neredeyse pandemi öncesi döneme dönebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

İngiltere'de cuma günü çıkan verilerde, 6 Ocak'la biten haftada 15 kişiden birinde Covid olduğu belirtilmişti.

İngiltere'de bu haftadan itibaren semptom göstermediği halde hızlı testi pozitif çıkan kişilerin PCR yaptırmasına gerek kalmayacak. Bu kişiler yine de sonuçlarını sisteme kaydedecek.