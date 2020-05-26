Britanya'da Remdesivir'in Covid-19 tedavisinde kullanılmasına onay çıktı

Britanya Covid-19 tedavisinde süreyi kısalttığı belirtilen antiviral ilaç remdesivirin bazı hastalarda kullanımını onayladı.

Sağlık Bakanlığı, erken klinik testlere göre Remdesivir adlı ilacın Covid-19 tedavi sürecini 4 güne indirebildiğini açıkladı.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü geçen hafta Remdesivir'in oksijen ihtiyacı olan ama solunum cihazına bağlanması gerekmeyen hastalarda faydalı olduğunu açıklamıştı. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci de Remdesivir adlı anti-viral ilacın Covid-19 tedavisinde "net bir etkisi" olduğunu söylemişti.

Remdesivir'in üreticisi olan Gilead, orta ağırlıkta Covid-19 hastalarda ilacın ne ölçüde işe yaradığına dair sonuçları ay sonuna almayı bekliyor.